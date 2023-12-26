Военнослужащий ВСУ и основатель украинского гуманистического движения UAnimals высказался насчет ситуации по войне

10 честных мыслей о войне

Часто можно услышать, что с обществом должны говорить, как со взрослыми. Так и есть! Впрочем, кажется, что кто-то не хочет взрослеть, другие же боятся испугать. Может, этот пост не понравится, но вот мой взрослый разговор:

1. Украина борется за собственное существование с врагом, обладающим сильной армией и мощными способностями;

2. Против нас воюют не чмони, а умные и хитрые командиры и множество хороших военных;

3. Россия не учитывает мнение западного мира и даже своего населения. Это делает их еще более сложным врагом;

4. Сейчас война не в финальной стадии перед победой и в следующем году мы не будем праздновать в Крыму и тем более на красной площади;

5. Украине нужна мобилизация. К сожалению, очередей в ТЦК нет и связано это не с подходом к мобилизации, коррупции и т.д. В перечисленном кроется зло, но причина не в этом и вы это понимаете;

6. Гражданские могут работать на победу и, если существует экономическая/культурная/информационная/гуманитарная "война", то в ней нужно сражаться. Недостаточно просто работать, как обычно. Не достаточно давать концерты украинцев для украинцев, собирающих деньги на украинцев. Сражайтесь!

7. Донатить раз в месяц недостаточно: помогайте постоянно, становитесь волонтером, реализуете действительно полезные проекты;

8. Если вы готовы присоединяться к Силам обороны и вам не нравится подход к мобилизации, заходите на Work, LobbyX и кучу других сайтов, где можно найти милитарные вакансии для мужчин и женщин любой специальности;

9. Украина проигрывает, если не будет единства на каждом уровне;

10. Украина победит. Впрочем, одной веры в это недостаточно.

Источник: Facebook-страница Александра Тодорчука.