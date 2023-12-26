Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров рассказал, о чем говорит уничтожение БДК "Новочеркасск"

Расфигачивание БДК "Новочеркасск" — это напоминание о том, что ракетные системы ВСУ контролируют практически каждый квадратный метр Крыма.

Крым на "ладони". Он вычислен и разлинован. В любую минуту на его территории может быть уничтожен любой объект.

Пока ВСУ методично и непринужденно раздалбывают русский флот. Нет сомнения в том, что флот будет убит полностью, до последнего гальюна. Спасать корабли ЧФ поздно.

Теперь и уйти им никто не даст, ибо открытое море — еще опаснее для русских посудин, чем берлоги в Феодосийских, Севастопольских и пр. портах и секретных доках.

Это не пустые развалины "Марьинки", это серьезная и весомая стратегическая победа ВСУ, которая лишает Крым главного гаранта безопасности.

Крымский воздух тоже "ядовит" для путинской авиации. И концентрация этого ракетно-диверсионного яда нарастает.

В методичности и непринужденности, с которой ВСУ додалбывают ЧФ — есть нечто воистину леденящее.

Это больше чем "флажки над руинами", чем удачи и неудачи в окопах. Это — неотвратимость, указующая на наличие истинной стратегии.

Очень высока вероятность того, что и сегодняшний пораженческий "плач Ярославны" во всех СМИ и прочие печали Украины — талантливо сотканная дымовая завеса, под которой прячется смерть русской орды.

Смерть тщательно выбрита и иронична. Ее английский безупречен. "Вежливым людям" — вежливая смерть.

Источник: пост Невзорова в Telegram.