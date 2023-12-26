Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров розповів, про що говорить знищення ВДК "Новочеркаськ"

Розфігачування ВДК "Новочеркаськ" — це нагадування про те, що ракетні системи ЗСУ контролюють практично кожен квадратний метр Криму.

Крим на "долоні". Він обчислений та розлінований. Будь-якої хвилини на його території може бути знищений будь-який об’єкт.

Поки що ЗСУ методично і невимушено розбивають російський флот. Немає сумніву, що флот буде вбитий повністю, до останнього гальюна. Рятувати кораблі ЧФ запізно.

Тепер і піти їм ніхто не дасть, бо відкрите море ще небезпечніше для російських посудин, ніж барлоги в Феодосійських, Севастопольських та ін. портах і секретних доках.

Це не порожні руїни "Мар’їнки", це серйозна та вагома стратегічна перемога ЗСУ, яка позбавляє Крим головного гаранта безпеки.

Кримське повітря теж "отруйне" для путінської авіації. І концентрація цієї ракетно-диверсійної отрути наростає.

У методичності й невимушеності, з якою ЗСУ добивають ЧФ, є щось справді льодяне.

Це більше ніж "прапорці над руїнами", ніж удачі та невдачі в окопах. Це — невідворотність, яка вказує на наявність справжньої стратегії.

Дуже висока ймовірність того, що й сьогоднішній поразковий "плач Ярославни" в усіх ЗМІ та інші суми України — талановита зіткана димова завіса, під якою ховається смерть російської орди.

Смерть ретельно поголена та іронічна. Її англійська бездоганна. "Ввічливим людям" — ввічлива смерть.

Джерело: пост Невзорова в Telegram.