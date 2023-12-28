Бывший глава Министерства развития экономики и президент Киевской школы экономики рассказал об опыте мобилизации в США

Я стал изучать опыт мобилизации других стран во время войны. Меня поразил подход США. Долгое время в 20-м веке они решали кто будет мобилизован через лотерею. Публично, прозрачно вытягивались номера дня и месяца рождения. Все родившиеся в тот день определенного возраста мобилизовывались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама, мехнанизм был сложнее, но тоже кого мобилизовывать выбирали просто, прозрачно и случайно.

Лотерея — это справедливый механизм, по мнению людей в то время, потому что все были равны.

Но он считался неэффективным, потому что таким образом могли мобилизовать, например, ключевого ученого или инженера, разрабатывавшего важное оружие. Тогда от мобилизации этого человека было бы больше вреда, чем пользы. Поэтому должен быть также какой-то простой и понятный механизм, как можно было забронироваться. В США в первую мировую делали такое — если тебя мобилизовывали можно было а) откупиться заплатив 300 долларов, что было большой суммой в то время, а в сегодняшних долларах это — 9-10 тыс. долларов, или б) найти кого-то вместо себя. То есть богатые могли не уйти, но должны были уплатить государству, а за ключевых людей для экономики или оборонки нужно было найти замену. Самим этим людям или их работодателям.

Я не уверен, что механизм откупиться или найти за себя замену работал бы сегодня в Украине. Общество сочло бы его несправедливым. Правда есть много историй коррупции, когда люди откупаются от мобилизации — потому как часто бывает в жизни, на практике механизм работает, хоть и незаконный.

Эта история США показывает, что существует конфликт между справедливостью и эффективностью. Эффективность требует оставлять забронированными тех, кто важны для экономики. Измерить это сложно, но это может быть уровень дохода, налогов, или просто цена, которую готов заплатить человек. Можно и более сложные механизмы бронирования – определение критических предприятий и критических сотрудников, но чем сложнее механизм тем больше вопросов о справедливости этого механизма и возможностей для злоупотреблений. Поэтому желательно, чтобы все было просто и очень прозрачно.

А справедливость требует, чтобы все были равны и могли быть мобилизованы с одинаковой вероятностью и по одинаковым правилам, от людей в селах до людей на Печерске, от безработных до миллиардеров, от людей, которые супер важны для экономики и конкретно оборонного комплекса к людям, которые не создают ничего в экономике.

Нет верного решения. Это вопрос политический, который должны решить политики с учетом настроений общества. Всех удовлетворить невозможно. И придется что-то принести в жертву — либо справедливость, либо эффективность, либо и то и другое.