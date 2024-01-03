Война постепенно вползает в каждый российский дом - Алексей Копытько
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Советник министра обороны Украины считает, что у россиян уже растет чувство неизбежного возмездия
Читаю в российских пабликах обсуждение атак российской авиации и ПВО на Белгород и село в Воронежской области. Что характерно – уже практически нет причитаний "а нас-то за что?".
Россияне самоприучаются к мысли, что любая атака на любой российский город заведомо оправдана. У публики нет никаких иллюзий насчет того, что Россия учинила против Украины и что творит оккупационная армия. Растёт ощущение неизбежного возмездия и персональной опасности. Масса параллелей с Кавказом, но в духе, что украинцы способны на большее.
Война постепенно вползает в каждый российский дом. Следует осознавать, что прямое участие в интервенции (армия, наёмники, члены семей и т.д.) пока принимает лишь небольшой процент россиян. Они получают бонусы в виде больших денег и риски инвалидности/гибели. Большая часть населения ощущала лишь косвенные последствия. Теперь прямые угрозы (в виде ракет росавиации, отбитых наглухо "ветеранов СВО" и др.) затрагивают всё больше людей.
А кто же это сделал?
Источник: Telegram-канал Алексея Копытько.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.