Радник міністра оборони України вважає, що у росіян уже зростає почуття неминучої відплати

Читаю в російських пабликах обговорення атак російської авіації та ППО на Білгород та село у Воронезькій області. Що характерно — вже практично немає голосень "а нас за що?".

Росіяни самопривчаються до думки, що будь-яка атака на будь-яке російське місто свідомо виправдана. Публіка не має жодних ілюзій щодо того, що Росія вчинила проти України і що творить окупаційна армія. Зростає відчуття неминучої відплати та персональної небезпеки. Маса паралелей з Кавказом, але на кшталт того, що українці здатні на більше.

Війна поступово вповзає у кожен російський будинок. Слід усвідомлювати, що пряма участь в інтервенції (армія, найманці, члени сімей тощо) поки що приймає лише невеликий відсоток росіян. Вони отримують бонуси у вигляді великих грошей та ризики інвалідності/загибелі. Більшість населення відчувала лише непрямі наслідки. Тепер прямі загрози (у вигляді ракет росавіації, наглухо відбитих "ветеранів СВО" та ін.) зачіпають все більше людей.

А хто це зробив?

Джерело: Telegram-канал Олексія Копитько.