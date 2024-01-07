Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", журналист, блогер и писатель Александр Коваленко об усилении Росгвардии

Росгвардия становится одной из самых мощных силовых структур в россии…

К таким выводам пришла британская разведка, которая отмечает рост могущества данной структуры, посредством формирования добровольческих подразделений и интеграции в неё "ветеранов" ЧВК "Вагнер".

Что тут скажешь. Молодцы британские разведчики, к правильным выводам приходят на начало 2024 года. Примерно к тем же, о которых в Украине писалось в открытых источниках, а не секретных отчётах, формируемых за счёт многомиллионного бюджета Великобритании.

При этом, отмечались не только процессы, способствующие росту авторитета Золотова, но и милитаризации Россгвардии.

Согласно заявкам 2023 года, которые были удовлетворены, подразделения Россгвардии получат "вооружение" и "военную технику" штатно. Техника для подразделений РГ будет закупаться согласно гособоронзаказу.

Это фактически идентичный путь развития, который в своё время был у внутренних войск МВД СССР. После развала СССР это формирование некоторое время было и в составе рф.

Тяжеловооруженные внутренние войска МВД СССР были сформированы в 1989 году в Новочеркасске в виде батальона 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД СССР. Кстати, именно в Новочеркаске в 1962 произошло одно из самых кровавых подавлений забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода им. С. М. Будённого (НЭВЗ). Тогда многотысячный митинг был расстрелян милицией и войсками. Фантомная боль? Ну, то такое…

В 1989-м ВВ получили на вооружение танки Т-62М и ПТ-76, ББМ и даже артиллерию. Это позволило ВВ использовать в ходе первой и второй чеченской войн как полноценные механизированные/танковые подразделения.

Но важно другое.

Вооружали внутренние войска МВД в СССР, а затем в россии тяжёлой техникой из-за нестабильной ситуации в стране. СССР трещал по швам в конце 1980-х, а в 1990-х трещала уже российская федерация. Танки на вооружении полицейской структуры это не то, чему следует россиянам радоваться. Это признак треска.

Многие эксперты, когда говорят о послевоенной россии, то говорят о её распаде. Я же не могу сказать, что распад россии это единственный итог её послевоенного существования, а вот преобразование из российской федерации в российскую феодализацию – это вполне реально.

Феодальные наделы, управляемые местными царьками – олигархами, со своими частными армиями, законами и полным неподчинением центру. Именно такой и будет послевоенная россия. Вооружение же РГ танками и артиллерией это самый яркий признак надвигающейся внутренней дестабилизации россии и погружение её в хаос.

Назад в 90-е! А то и похлеще…

Британской разведке, привет! Хорошо работаете. С задержкой, примерно в 12 месяцев, но в целом, неплохо.