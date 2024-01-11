Журналист и блогер Алексей Копытько рассказал, почему нельзя позволить Кремлю провести выборы на оккупированных территориях и как это сыграет против Украины в будущем

Путин в ходе визита на Дальний Восток ознакомился с планами развития курортов Анадыря (не шутка) и высоко оценил результаты лососевой путины 2023 года. Также он поведал народу, что РФ стала пятой экономикой в мире и первой в Европе. Этот тезис уже активно гонят из всех утюгов. Процент жиров в масле мощно нарастает, подданые обязаны радоваться.

Подобного будет в избытке, ибо нужен благостный фон для "переизбрания" вождя РФ в марте.

Нет сомнений, что продление Путина состоится. Ему нарисуют любую цифру. Однако есть два момента, которые стоит учесть.

В процессе рисования цифры будет организовано "голосование" на оккупированных территориях Украины (включая Крым и всё-всё).

Также в медиа уже погнали ролики с "голосованием в окопах".

Как только "продление" состоится, агенты влияния Кремля начнут раскачивать историю "Россия провела выборы – пусть и Украина проводит".

Поэтому уже сейчас нужно расставить акценты для наших впечатлительных друзей.

1. То, что будет происходить в РФ – это не выборы. Если Украина начнёт проводить такие "выборы", вас хватит удар.

2. Практического смысла в абсолютно незаконном голосовании на оккупированных территория нет – искомую цифру можно нарисовать и с опорой на российскую территорию. Тут исключительно политический момент – Путин использует все способы, чтобы растоптать международное право. И у него получается, потому что нет адекватной реакции.

Международное сообщество с 2014 года реагирует на все эти "голосования" предельно вяло. Если подходить формально, то все результаты федеральных "выборов" в РФ с 2014 г. нельзя признавать.

Западные партнеры на это отвечают, что таково селяви. Мол, Путин получает с запасом голосов в РФ, даже если исключить все голоса с оккупированных территорий, будет достаточно. "Не надо провоцировать россиян".

Сейчас к этому ещё добавился аргумент, что надо же с кем-то вести переговоры. Ввиду чего предлагается проглотить всё, что они будут творить.

Закончится это вполне предсказуемо. Потакание голосованию на оккупированных территориях приведёт к тому, что вскоре Кремль организует какое-нибудь "онлайн-голосование" или выборы какой-нибудь "народной власти" на территории страны НАТО/ЕС (идиотов там много). Или на территории, что является объектом претензий друзей Кремля на любом из континентов, в качестве обоснования военной агрессии. Будет много нервов.

Это точно случится, потому что особенность текущей войны – всё превращать в оружие, любой процесс.

Если нет готовности ставить под сомнение легитимность власти в РФ, всё равно нельзя оставлять преступление без внимания.

Поскольку Кремль уже обозначил готовность беспредельничать, самое время потестировать санкции на упреждение. И реально исполнять те, что введены.

Источник: страница Алексея Копытько в Телеграм