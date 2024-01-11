Журналіст та блогер Олексій Копитько розповів, чому не можна дозволити Кремлю провести вибори на окупованих територіях та як це зіграє проти України у майбутньому

Путін під час візиту на Далекий Схід ознайомився з планами розвитку курортів Анадиря (не жарт) та високо оцінив результати лососевої путіни 2023 року. Також він розповів народу, що РФ стала п’ятою економікою у світі та першою в Європі. Цю тезу вже активно женуть із усіх прасок. Відсоток жирів в олії сильно наростає, піддані повинні радіти.

Подібного буде в надлишку, бо потрібне сприятливе тло для "переобрання" вождя РФ у березні.

Немає сумніву, що продовження Путіна відбудеться. Йому намалюють будь-яку цифру. Однак є два моменти, які варто врахувати.

У процесі малювання цифри буде організовано "голосування" на окупованих територіях України (включаючи Крим та все-все).

Також у медіа вже погнали ролики із "голосуванням в окопах".

Щойно "продовження" відбудеться, агенти впливу Кремля почнуть розгойдувати історію "Росія провела вибори – нехай і Україна проводить".

Тому вже зараз потрібно розставити акценти для наших вразливих друзів.

1. Те, що відбуватиметься у РФ – це вибори. Якщо Україна почне проводити такі "вибори", вам вистачить удару.

2. Практичного сенсу в абсолютно незаконному голосуванні на окупованих територіях немає – шукану цифру можна намалювати і з опорою на російську територію. Тут винятково політичний момент – Путін використовує всі способи розтоптання міжнародного права. І в нього виходить, бо немає адекватної реакції.

Міжнародна спільнота з 2014 року реагує на всі ці "голосування" дуже мляво. Якщо підходити формально, то всі результати федеральних "виборів" у РФ з 2014 р. не можна визнавати.

Західні партнери на це відповідають, що таке селяві. Мовляв, Путін отримує із запасом голосів у РФ, навіть якщо виключити всі голоси з окупованих територій буде достатньо. "Не треба провокувати росіян".

Зараз до цього ще додався аргумент, що треба з кимось вести переговори. Через що пропонується проковтнути все, що вони творитимуть.

Закінчиться це цілком передбачувано. Потурання голосуванню на окупованих територіях призведе до того, що незабаром Кремль організує якесь "онлайн-голосування" або вибори якоїсь "народної влади" на території країни НАТО/ЄС (ідіотів там багато). Або на території, що є об’єктом претензій друзів Кремля на будь-якому континенті, як обґрунтування військової агресії. Буде багато нервів.

Це точно станеться, тому що особливість поточної війни – все перетворювати на зброю, будь-який процес.

Якщо немає готовності ставити під сумнів легітимність влади у РФ, все одно не можна залишати злочин поза увагою.

Оскільки Кремль уже окреслив готовність беззаконня, саме час потестувати санкції на попередження. І реально виконувати ті, що запроваджено.

Джерело: сторінка Олексія Копитько у Телеграм