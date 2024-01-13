Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин прокомментировал бой между "Брэдли" и Т-90М

WarArchive опубликовал большое видео боя, где можно видеть, как две украинские боевые машины "Брэдли" разматывают российский Т-90М в кинжальном бою. Смертоносная 25-мм пушка M242 Bushmaster не оставляет новейшему российскому танку шансов.

Уверен, что здесь сыграла роль не только подвижность "Брэдли". Обратите внимание, что они заходили с разных направлений, продолжая огонь, не прекращая движение.

Но также решающее значение имели превосходные системы, позволяющие удерживать пушку строго на российском танке и вести прицельный огонь по нему.

Сообщают, что сам танк был покинут русскими и утрачен. И, как я уже писал, количество документации о прямых столкновениях бронетехники с бронетехникой в российско-украинской войне уже достаточно, чтобы не утверждать, что это такой уж и редкий зверь.

Источник: пост Левина в Telegram.