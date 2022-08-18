Черкашин VS Ванегас Мл.. Дебютный бой украинца в США

Черкашин готовился к бою и уверяет, что, несмотря на паузу в тренировочном процессе, которую он сделал после начала войны в Украине, он находится в оптимальной форме

20 августа украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (19-0, 12 KO) проведет свой 20-й поединок на профессиональном ринге и первый в Мекке бокса – США. Для 26-летнего харьковчанина, сделавшего свое спортивное имя в Польше – это своеобразный карьерный скачок, и возможность показать себя новой боксерской аудитории.

Соперником украинца станет американец Гилберт Венегас-младший (11-1, 7 КО). Ему 28, однако значительного успеха в карьере он не добился. Все его предыдущие соперники не входили в А-список профессионалов. Венегас из спортивной семьи, его тренирует отец, который до сих пор боксирует профессионально, и будет находиться в его углу в предстоящем бою.

Поединок с Черкашиным американец считает своим карьерным прорывом.

8-ми раундовое противостояние состоится в отеле и казино Seminole Hard Rock, Голливуд, штат Флорида, в андеркарде поединка бывшего чемпиона мира в 4-х дивизионах Эдриена Бронера (34-4-1, 24 KO) и чемпиона WBC в легком весе Омара Фигероа (28-2-1, 19 КО).

Первый легальный букмекер и партнер Федора Черкашина Parimatch Ukraine считает украинца абсолютным фаворитом противостояния. Коэффициент на его победу – 1,03, а на Венегас – 10.00. Более того, эксперты уверены, что бой завершится досрочно нокаутом от Черкашина. Коэффициент такого результата для нашего соотечественника – 1.12.

Черкашин готовился к бою в США и уверяет, что, несмотря на паузу в тренировочном процессе, которую он сделал, вернувшись в Варшаву после начала войны в Украине, он находится в оптимальной форме. Одним из его спарринг-партнеров даже был Эван Холифилд, сын легендарного Эвандера. Венегас украинец считает соперником высшего уровня, однако дополнительных эпитетов оппоненту не раздает.

"Для меня важно показать то, что я умею, показать свой бокс. Все решит ринг. Но я уверен, что все будет хорошо", – рассказал Черкашин перед поединком.

PM-fighter видит свою миссию в США не только со спортивной стороны, но и с просветительской. Боксер стремится поддерживать тему Украины в мире и напоминать новой американской аудитории о войне. При этом на ринг Черкашин будет традиционно выходить с двумя флагами: украинским и польским, и под музыкальное сопровождение на польском. Это не только уважение традициям, но и благодарность польскому народу за поддержку украинцев в сложные времена.

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