Черкашин VS Ванегас Мол.. Дебютний бій українця в США

Черкашин готувався до бою та запевняє, що, незважаючи на паузу у тренувальному процесі, яку він зробив після початку війни в Україні, він перебуває в оптимальній формі

20 серпня український боксер середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) проведе свій 20-й поєдинок на професійному ринзі і перший в Мецці боксу – США. Для 26-річного харків’янина, який зробив своє спортивне ім’я в Польщі – це своєрідний кар’єрний стрибок, і можливість показати себе новій боксерській авдиторії.

Суперником українця стане американець Гілберт Венегас-молодший (11-1, 7 КО). Йому 28, проте значного успіху в кар’єрі він не досяг. Всі його попередні суперники не входили до А-списку професіоналів. Венегас зі спортивної родини, його тренує батько, який досі боксує професійно, та буде у кутку сина під час бою.

Власне поєдинок з Черкашиним американець вважає своїм кар’єрним проривом.

8-ми раундовий бій відбудеться в готелі та казино Seminole Hard Rock, Голлівуд, штат Флорида, в андеркарді поєдинку колишнього чемпіона світу у 4-х дивізіонах Едріена Бронера (34-4-1, 24 KO) та чемпіона WBC у легкій вазі Омара Фіґероа (28-2-1, 19 КО).

Перший легальний букмекер та партнер Федора Черкашина Parimatch Ukraine вважає українця абсолютним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на його перемогу – 1,03, а на Венегаса – 10.00. Більше того, експерти впевнені, що бій завершиться достроково – нокаутом від Черкашина. Коефіцієнт на такий результат для нашого співвітчизника – 1.12.

Черкашин готувався до бою в США і запевняє, що незважаючи на паузу в тренувальному процесі, яку він зробив, повернувшись до Варшави після початку війни в Україні, він знаходиться в оптимальній формі. Одним з його спаринг-партнерів навіть був Еван Холіфілд, син легендарного Евандера.13-й в рейтингу боксерів WBC, Черкашин свій останній поєдинок провів у жовтні 2021 року, одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Гонсало Корію (21-5, 8 КО). Венегаса українець вважає суперником вищого рівня, проте додаткових епітетів опоненту не роздає.

"Для мене важливо показати те, що я вмію, показати свій бокс. Все вирішить ринг. Але я впевнений, що все буде добре", — розповів Черкашин перед поєдинком.

PM-fighter вбачає свою місію в США не лише зі спортивної сторони, а й з просвітницької. Боксер прагне підтримувати тему України в світі і нагадувати новій американській авдиторій про війну. При цьому на ринг Черкашин традиційно виходитиме з двома прапорами: українським і польським, та під музичний супровід польською. Це не лише шана традиціям, але й вдячність польському народу за підтримку українців у складні часи.

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