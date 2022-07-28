Как спасти гривну от девальвации в условиях войны - мнение экономиста

Чтобы спасти гривну нужно понять что идет война и действовать соответственно

В четверг, 28 июля, курс наличного доллара в обменниках снова несколько снизился, составив 39,4 грн что на 15 копеек дешевле чем днем ранее. Хотя многие эксперты уверены, что заокеанская валюта вряд ли вырастет больше 40 гривен, некоторые аналитики считают, что необходимо спасть гривну от вероятного краха.

Так, по словам экономического эксперта Алексея Куща, курсовая стабильность доллара к гривне сегодня весьма хрупка, даже точечная коррекция официального курса вызвала панику на валютном рынке доведя курс доллара до 40 гривен.

А дальше, как считает эксперт, необходимо сделать непростой выбор — или курсовой крах, или осознание того, что в стране война.

"Увеличивать сроки возврата экспортной выручки до 180 дней, могут только вредители. И с экспортерами нужно вести диалог касательно возврата в страну 6 млрд дол, зависших на их счетах. Например, путем предоставления налоговых льгот. То есть людям в правительстве нужно наконец понять, что льготы сейчас необходимо не импортерам давать, усиливая давление на курс и валютные резервы, обнуляя пошлины и НДС, а экспортерам, которые как раз и дают приток валюты в страну. Плюс кредитование и гарантии по экспортным контрактам. Но давая налоговые льготы экспортерам, нужно не увеличивать, а сокращать сроки возврата экспортной выручки до 30 дней", — предлагает меры по увеличению притока в Украину Алексей Кущ.

Тем временем, по мнению экспертов, запуск морского экспорта зерновых может осенью опустить курс доллара до 37-38 гривен за доллар.