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В Favbet заявили, что поддерживают курс государства на легализацию криптовалют

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
CLO международной компании Favbet Михаил Приходько Новость обновлена 01 декабря 2022, 16:01
CLO международной компании Favbet Михаил Приходько

Компания постоянно ищет и внедряет инновационные инструменты

Международная компания Favbet поддерживает курс государства на легализацию криптовалют и сопутствующих технологических инноваций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CLO Favbet Михаила Приходько.

"Favbet постоянно ищет и внедряет инновационные инструменты. Операции с криптовалютами не стали исключением. Мы детально рассмотрели реализованные проекты в этом направлении, оценили международную практику процессинга, провели тесты. По нашим оценкам, виртуальные активы уже скоро статут обыденными, будут широко использоваться в повседневной жизни каждого человека. Не станет исключением и сфера развлечений", — отметил Приходько.

Как известно, 15 марта 2022 года президент подписал закон "О виртуальных активах". По словам Приходько, это историческое решение для страны, которая уже несколько лет подряд удерживается в топе рейтинга Global Crypto Adoption Index.

Однако окончательный выход криптовалют из тени пока не произошел, ведь законодатели до сих пор не проголосовали изменения в Налоговый кодекс, к которым, собственно, привязано вступление в действие закона.

"Урегулировать не только криптовалютные расчеты, но и сопутствующие технологические инновации. Это однозначно поможет повысить инвестиционную привлекательность рынка для международных партнеров и привлечь внимание новых прогрессивных клиентов. Процессинг криптовалют откроет перед украинскими компаниями возможность стать конкурентоспособными на международных рынках", — объясняют в Favbet.

Интеграция новых методов для бизнеса связана с рядом вызовов. В первую очередь с тем, что закон "О виртуальных активах" до сих пор не вступил в силу. На данный момент у бизнеса фактически нет законных оснований для внедрения криптовалютных платежей.

Даже когда закон вступит в силу, должно пройти определенное время, прежде чем регуляторы сформируют нормативно-правовую базу, разработают четкие правила и дадут все необходимые пояснения. В Favbet надеются, что этот процесс не затянется.