Favbet заявили, що підтримують курс держави на легалізацію криптовалют

Компанія постійно шукає та впроваджує інноваційні інструменти

Міжнародна компанія Favbet підтримує курс держави на легалізацію криптовалют та супутніх технологічних інновацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CLO Favbet Михайла Приходька.

Ми детально розглянули реалізовані проекти в цьому напрямку, оцінили міжнародну практику процесингу, провели тести. кожної людини. Не стане винятком і сфера розваг", — зазначив Приходько.

Як відомо, 15 березня 2022 року президент підписав закон "Про віртуальні активи". За словами Приходька, це історичне рішення для країни, яка вже кілька років поспіль утримується у топі рейтингу Global Crypto Adoption Index.

Проте остаточного виходу криптовалют із тіні поки не відбулося, адже законодавці досі не проголосували зміни до Податкового кодексу, до яких, власне, прив’язано набуття чинності законом.

"Врегулювати не лише криптовалютні розрахунки, а й супутні технологічні інновації. Це однозначно допоможе підвищити інвестиційну привабливість ринку для міжнародних партнерів та привернути увагу нових прогресивних клієнтів. Процесинг криптовалют відкриє перед українськими компаніями можливість стати конкурентоспроможними на міжнародних ринках", — пояснюють у Favbet.

Інтеграція нових методів для бізнесу пов’язана із низкою викликів. Насамперед з тим, що закон "Про віртуальні активи" досі не набув чинності. На даний момент бізнес фактично не має законних підстав для впровадження криптовалютних платежів.

Навіть коли закон набуде чинності, має пройти певний час, перш ніж регулятори сформують нормативно-правову базу, розроблять чіткі правила та нададуть усі необхідні пояснення. Favbet сподіваються, що цей процес не затягнеться.