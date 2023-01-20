Сергей Тронь: Blackrock добавил в свой финансовый портфель биткоин

Это одновременное признание биткоина и как валюты, и как потенциально успешного актива для инвестиций

Самая большая в мире компания по управлению активами (общая сумма активов оценивается в $10 трлн) добавила в свой финансовый портфель биткоин. Это одновременное признание биткоина и как валюты, и как потенциально успешного актива для инвестиций.

Об этом заявил криптоинвестор и украинский предприниматель Сергей Тронь в блоге "Как биткоин превращает скептиков в оптимистов" на сайте "Медиум".

"Инвестиционный гигант Blackrock добавил в свой финансовый портфель биткоин. Самая большая в мире компания по управлению активами (общая сумма активов оценивается в $10 трлн) работает с частными инвесторами, предлагая вкладывать деньги в разные активы с целью диверсификации рисков. Признание биткоина компанией Blackrock – это важный индикатор трендов. Это первый случай использования биткоина на таком уровне и фактически подтверждение того, что биткоин стал глобальной мировой валютой, которую невозможно игнорировать в финансовом секторе. Одновременное признание биткоина и как валюты, и как потенциально успешного актива для инвестиций", — объясняет криптоинвестор.

Сергей Тронь: "Биткоин стал глобальной мировой валютой, которую невозможно игнорировать в финансовом секторе"

Сергей Тронь: "Биткоин стал глобальной мировой валютой, которую невозможно игнорировать в финансовом секторе"

По его словам, инвестиционный гигант предлагает инвестировать только в те направления, в которых уверен на 100%.

"Еще более интересным и показательным решение руководства Blackrock выглядит, если вспомнить позицию генерального директора этой компании Ларри Финка, известного биткоин-скептика. Ранее он называл биткоин "индексом отмывания денег" и "слишком нестабильной валютой". Как видим, даже такие признанные мэтры финансового сектора, как Ларри Финк не на словах, а на деле признают судьбоносные перспективы биткоина", — продолжает Сергей Тронь.

Решение Blackrock, по мнению украинского предпринимателя, это часть негромкой, но неудержимой лавины легализации биткоина.

"Последний пример – Италия. С начала 2023 года в стране вводится налог на прирост капитала в криптовалюте в размере 26%. Ставка будет применяться в случае, если доходы превышают 2 тыс. евро. Италия как страна Большой семерки (G7) фактически полностью легализовала криптовалюту", — отмечет автор блога.

Криптоинвестор приводит пример других стран, которые легализовали биткоин.

"Например, Япония, страна с очень аутентичным укладом и принципами, стала одной из самых либеральных территорий в сфере криптовалютного регулирования, как пишут некоторые обозреватели, "передовым Bitcoin-государством". В Испании биткоин – это легальный вид электронного платежа с 2014 года, а майнеры должны зарегистрироваться для получения лицензии и платить налоги. Видим, что процесс легализации биткоина активно продолжается", — считает Сергей Тронь.

Предприниматель приводит прогнозы по курсу биткоина на этот год. Эксперты говорят об этом "с осторожным оптимизмом либо с ожиданием значительного роста".

"Прогноз по росту курса биткоина делать не буду. Речь скорее идет о стабильности на протяжении года и незначительных колебаниях. Но точно можно сделать прогноз, что биткоин будет и дальше становиться все популярнее, признаваться как платежное средство в других странах и вытеснять другие криптовалюты. Важно отметить, что впервые с сентября 2022 чистый баланс майнеров стал положительным, то есть они снова стали накапливать биткоины. Период активной продажи, связанный с коллапсом биржи FTX, сменился накоплением. А это говорит о том, что майнеры чувствуют настроения на рынке и ждут повышения курса биткоина", — резюмирует Сергей Тронь.