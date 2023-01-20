Сергій Тронь: Blackrock додав до свого фінансового портфеля біткоїн

Це одночасне визнання біткоїну і як валюти, і як потенційно успішного активу для інвестицій

Найбільша у світі компанія з управління активами (загальна сума активів оцінюється в $10 трлн) додала до свого фінансового портфеля біткоїн. Це одночасне визнання біткоїну і як валюти, і як потенційно успішного активу для інвестицій.

Про це заявив криптоінвестор та український підприємець Сергій Тронь у блозі "Як біткоїн перетворює скептиків на оптимістів" на сайті "Медіум".

"Інвестиційний гігант Blackrock додав до свого фінансового портфелю біткоїн. Найбільша у світі компанія з управління активами (загальна сума активів оцінюється в $10 трлн) працює з приватними інвесторами, пропонуючи вкладати гроші у різні активи з метою диверсифікації ризиків. Визнання біткоїну компанією Blackrock – це важливий індикатор трендів. Це перший випадок використання біткоїну на такому рівні та фактично підтвердження того, що біткоїн став глобальною світовою валютою, яку неможливо ігнорувати у фінансовому секторі. Одночасне визнання біткоїну як валюти, і як потенційно успішного активу для інвестицій", — пояснює криптоінвестор.

Сергій Тронь: "Біткоїн став глобальною світовою валютою, яку неможливо ігнорувати у фінансовому секторі"

За його словами, інвестиційний гігант пропонує інвестувати лише у ті напрямки, у яких впевнений на 100%.

"Ще цікавішим і показовішим рішення керівництва Blackrock виглядає, якщо згадати позицію генерального директора цієї компанії Ларрі Фінка, відомого біткоїн-скептика. Раніше він називав біткоїн "індексом відмивання грошей" та "надто нестабільною валютою". Як бачимо, навіть такі визнані метри фінансового сектору, як Ларрі Фінк не на словах, а насправді визнають доленосні перспективи біткоїну", — продовжує Сергій Тронь.

Рішення Blackrock, на думку українського підприємця, це частина тихої, але нестримної лавини легалізації біткоїну.

"Останній приклад – Італія. З початку 2023 року в країні запроваджується податок на приріст капіталу в криптовалюті у розмірі 26%. Ставка буде застосовуватись у разі, якщо доходи перевищують 2 тис. євро. Італія як країна Великої сімки (G7) фактично повністю легалізувала криптовалюту", — зауважує автор блогу.

Криптоінвестор наводить приклад інших країн, які легалізували біткоїн.

"Наприклад, Японія, країна з дуже автентичним укладом та принципами, стала однією з найліберальніших територій у сфері криптовалютного регулювання, як пишуть деякі оглядачі, "передовою Bitcoin-державою". В Іспанії біткоїн – це легальний вид електронного платежу з 2014 року, а майнери мають зареєструватися для отримання ліцензії та сплачувати податки. Бачимо, що процес легалізації біткоїну активно продовжується", — вважає Сергій Тронь.

Підприємець наводить прогнози щодо курсу біткоїну на цей рік. Експерти говорять про це "з обережним оптимізмом або з очікуванням значного зростання".

"Прогноз щодо зростання курсу біткоїну робити не буду. Йдеться швидше про стабільність протягом року та незначні коливання. Але точно можна зробити прогноз, що біткоїн і надалі ставатиме все популярнішим, визнаватиметься як платіжний засіб в інших країнах і витіснятиме інші криптовалюти. Важливо відзначити, що вперше з вересня 2022 р. чистий баланс майнерів став позитивним, тобто вони знову стали накопичувати біткоїни. Період активного продажу, пов'язаний із колапсом біржі FTX, змінився накопиченням. А це свідчить про те, що майнери відчувають настрої на ринку і чекають на підвищення курсу біткоїну", — резюмує Сергій Тронь.