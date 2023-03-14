Платят все налоги и покупают беспилотники для ВСУ: банк "Конкорд" рассказал, как держит финансовый фронт

ConcordBank вошел в список "25 ведущих банков Украины во время войны"

До 50% своих доходов банк "Конкорд" тратит на помощь ВСУ. Об этом рассказал глава правления финучреждения Юрий Задоя.

Кроме того, он отметил, что по итогам 2022 года ConcordBank заплатил более 151 млн грн налогов и сборов. Из них – 141 млн грн налогов и почти 10,7 млн грн обязательных взносов и сборов в бюджет.

В связи с этим АКБ "Конкорд" был переведен с учета обычной налоговой в Офис крупных налогоплательщиков. "Для нас это также маркер успеваемости, – отметил Задоя. – Усиление экономики и устойчивый развивающийся бизнес, особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система к тому же является стратегически важной сферой, поэтому этот "фронт" важно держать".

А что касается настоящего фронта, то на него "Конкордбанк" "донатит" регулярно.

"Поддержка ВСУ стала главным направлением благотворительности, в некоторые месяцы мы направляли на это до 50% прибыли. За год полномасштабного вторжения ConcordBank перечислил на благотворительные проекты для защиты Украины и поддержки ВСУ более 104 млн грн", – сообщил Юрий Задоя.

Деньги, перечисленные на армию банком "Конкорд", позволили удовлетворить почти 250 запросов от военных подразделений, которым передано несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и т. д.

Банк "Конкорд" также профинансировал изготовление для Сил ТрО крупнейшей партии инновационных инженерно-саперных систем ПК-8, два украинских БПЛА "Чаклун", а также "Кажан" и другие. При этом главным оператором оказания помощи выступает Биржа Благотворительности "ДоброДій"

Среди успехов финансового учреждения также то, что банк "Конкорд"\ConcordBank вошел в список "25 ведущих банков Украины во время войны" (Financial Club), где занял 15-е место среди коммерческих и государственных банков в Украине, которые оценивались в исследовании по более чем100 показателей.