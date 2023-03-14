Сплачують всі податки і купують безпілотники для ЗСУ: банк "Конкорд" розповів, як тримає фінансовий фронт

ConcordBank увійшов до списку "25 провідних банків України під час війни"

До 50% своїх прибутків банк "Конкорд" витрачає на допомогу ЗСУ. Про це розповів голова правління фінустанови Юрій Задоя.

Крім того, він зазначив, що за підсумками 2022 року ConcordBank заплатив понад 151 млн грн податків і зборів. З них – 141 млн грн податків і майже 10,7 млн грн обов’язкових внесків і зборів до бюджету.

В зв’язку із цим АКБ "Конкорд" було переведено з обліку звичайної податкової до Офісу великих платників податків. "Для нас це також маркер успішності, – зазначив Задоя. – Посилення економіки та стійкий бізнес, що розвивається, особливо потрібні Україні зараз, ми розуміємо це. Банківська система до того ж є стратегічно важливою сферою, тож цей "фронт" важливо тримати".

А щодо справжнього фронту, то на нього "Конкордбанк" "донатить" регулярно.

"Підтримка ЗСУ стала головним напрямом благодійності, у деякі місяці ми спрямовували на це до 50% прибутку. За рік повномасштабного вторгнення ConcordBank перерахував на благодійні проєкти для захисту України та підтримки ЗСУ понад 104 млн грн", – повідомив Юрій Задоя.

Гроші, які перерахував на армію банк "Конкорд", дозволили задовольнити майже 250 запитів від військових підрозділів, яким передано кілька БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори тощо.

Банк "Конкорд" також профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8, два українські БПЛА "Чаклун", а також "Кажан" та інші. При цьому головним оператором надання допомоги виступає Біржа Благодійності "ДоброДій".

Серед успіхів фінансової установи також те, що банк "Конкорд"\ConcordBank увійшов до списку "25 провідних банків України під час війни" (Financial Club), де посів 15-е місце серед комерційних і державних банків в Україні, які оцінювалися в дослідженні за понад 100 показниками.