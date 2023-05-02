На фоне миллиардных убытков и расследования НАБУ "Укрэксимбанк" зазывает украинцев открывать у них карты "за подарки"

"Лотерейная" реклама банка – это попытка привлечь клиента любым путем

Государственный "Укрэксимбанк", признанный самыми убыточным банком страны по итогам 2022 года, призывает украинцев открывать у них карты "за подарки". Об этом говорится на сайте финучреждения.

Банк зазывает открывать у них платежные карты Visa и Mastercard и совершать ними безналичные расчёты. В период с 01.05.2023 по 31.07.2023 г за такие платежи "Укрэксимбанк" обещает бонусы: 1 бонус за каждые потраченные 100 грн. Далее эти бонусы банк предлагает обменивать на подарочные карты ОККО или WOG. Также за баллы якобы можно будет выиграть ноутбук, айфон, набор марок "Укрпочты" или денежные сертификаты.

Такая "лотерейная" реклама банка и попытка завлечь клиента любым путем может быть связана с огромными убытками и коррупционными проблемами "Укрэксимбанка".

По итогам 2022 года, "Укрэксимбанк" стал самым неэффективным в стране с размером убытков на уровне почти 7 млрд грн. По словам главы правления банка Сергея Ермакова, "Укрэксимбанк" нуждается в докапитализации на уровне 6 млрд грн, однако таких лишних средств в бюджете Украины нет.

Проблемы банка усугубились еще и расследованием НАБУ. Менеджемент финучреждения подозревается в организации схемы вывода десятков миллионов гривен из госбюджета через контракты с сомнительными юрфирмами.

"Укрэксимбанком", кроме прочего, также занялась Госаудитслужба. Ей предстоит понять, почему менеджмент, который довёл банк до рекордных многомиллиардных убытков, продолжает выплачивать себе миллионные заработные платы каждый месяц.

Одним словом, завлекательные акции "Укрэксимбанка", рассчитанные на доверчивых и обедневших украинцев, не что иное, как признак оттока клиентов. Что в целом логично, ведь никто не хочет потерять свои вклады и столкнуться с арестом счетов банка в будущем.