На тлі мільярдних збитків та розслідування НАБУ "Укрексімбанк" закликає українців відкривати у них картки "за подарунки"

"Лотерейна" реклама банку — це спроба залучити клієнта будь-яким шляхом

Державний "Укрексімбанк", визнаний найбільш збитковим банком країни за підсумками 2022 року, закликає українців відкривати карти "за подарунки". Про це йдеться на сайті фінустанови.

Банк закликає відкривати у них платіжні картки Visa та Mastercard та здійснювати ними безготівкові розрахунки. У період з 01.05.2023 р. по 31.07.2023 р. за такі платежі "Укрексімбанк" обіцяє бонуси: 1 бонус за кожні витрачені 100 грн. Далі ці бонуси банк пропонує обмінювати на подарункові картки ОККО чи WOG. Також за бали можна буде виграти ноутбук, айфон, набір марок "Укрпошти" або грошові сертифікати.

Така "лотерейна" реклама банку та спроба залучити клієнта будь-яким шляхом може бути пов’язана з величезними збитками та корупційними проблемами "Укрексімбанку".

За підсумками 2022 року, "Укрексімбанк" став неефективним у країні з розміром збитків на рівні майже 7 млрд грн. За словами голови правління банку Сергія Єрмакова, "Укрексімбанк" потребує докапіталізації на рівні 6 млрд грн, однак таких зайвих коштів у бюджеті України немає.

Проблеми банку посилилися ще розслідуванням НАБУ. Менеджмент фінустанови підозрюється в організації схеми виведення десятків мільйонів гривень із держбюджету через контракти із сумнівними юрфірмами.

"Укрексімбанком", крім іншого, також зайнялася Держаудитслужба. Їй доведеться зрозуміти, чому менеджмент, який довів банк до рекордних багатомільярдних збитків, продовжує виплачувати мільйонні заробітні плати щомісяця.

Одним словом, привабливі акції "Укрексімбанку", розраховані на довірливих та збіднілих українців, не що інше, як ознака відтоку клієнтів. Що загалом логічно, адже ніхто не хоче втратити свої вклади та зіткнутися з арештом рахунків банку у майбутньому.