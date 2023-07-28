В сети распространяют ложь о лишении лицензии Банка Конкорд, банк уже обнародовал заявление

Конкордбанк в официальном заявлении решительно опроверг информацию о якобы лишении банка лицензии, которая появилась на сайтах-"мусорниках", а также на созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине.

"Сообщаем СМИ, которые объективно работают с информацией согласно стандартам журналистской этики, что сейчас в банке завершается регламентная плановая проверка Национального банка, которая проходит в соответствии с согласованными этапами и сроками. Проверка – ключевая функция регулятора. В 2022 году в банке состоялся аудит, рекомендации которого были сразу учтены и внедрены", — говорится в заявлении.

В банке КОНКОРД обеспокоены тем давлением, которое эти материалы могут оказывать на Нацбанк Украины и на общество, манипулируя версиями относительно выводов проверки, выдавая за настоящую версию предположения о лишении лицензии.

"Считаем такую ситуацию крайне опасной, потому что таким образом осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора. Манипулятивно и безосновательно сложившиеся ожидания от выводов проверки могут исказить реальную картину и создать угрозу безосновательного подрыва доверия", — подчеркнули в Конкордбанке.

По словам представителей банка, учреждение соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность, а рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА. По итогам 2022 года банк КОНКОРД перешел в категорию крупных налогоплательщиков – 150 млн грн налогов и сборов перечислено в бюджет. Значительную часть прибыли банк направляет на благотворительность и поддержку ВСУ: в целом эта сумма составила уже более 116 млн грн.

"Банк тщательно выполняет все рекомендации, предоставляемые Национальным банком Украины. В последнее время действия национального регулятора вызваны попытками улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности, это касается и урегулирования так называемого гемблинга", — рассказали в банке КОНКОРД.

В заявлении отмечается, что банк поддерживает действия Правления НБУ и готов выполнять все условия и соблюдать все правила, созданные регулятором для стабильной работы финансовой системы Украины.

Напомним, накануне информацию о якобы лишении банка КОНКОРД лицензии распространили телеграмм-каналы, которые СБУ связывает с информационными операциями ФСБ.