У мережі поширюють брехню про позбавлення ліцензії Банку Конкорд, банк уже оприлюднив заяву

Конкордбанк в офіційній заяві рішуче спростував інформацію щодо нібито позбавлення банку ліцензії, яка з’явилася на сайтах-"смітниках", а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні.

"Повідомляємо ЗМІ, які об’єктивно працюють з інформацією згідно зі стандартами журналістської етики, що наразі в банку завершується регламентна планова перевірка Національного банку, яка відбувається відповідно до узгоджених етапів і термінів. Перевірка – ключова функція регулятора. У 2022 році в банку відбувся аудит, рекомендації якого було одразу враховано та впроваджено", — йдеться у заяві.

У банку КОНКОРД стурбовані тим тиском, який ці матеріали можуть чинити на Нацбанк України та на суспільство, маніпулюючи версіями щодо висновків перевірки, видаючи за справжню версію припущення про позбавлення ліцензії.

"Вважаємо таку ситуацію вкрай небезпечною, адже таким чином здійснюється публічна спекуляція навколо роботи нацрегулятора. Маніпулятивно та безпідставно сформовані очікування від висновків перевірки можуть спотворити та викривити реальну картину та створити загрозу безпідставного підриву довіри", — підкреслили у Конкордбанку.

За словами представників банку, установа дотримується всіх нормативних вимог НБУ та веде прибуткову діяльність, а рейтинг стійкості банку підвищено до рівня ААА. За підсумками 2022 року банк КОНКОРД перейшов у категорію великих платників податків – 150 млн грн податків і зборів перераховано до бюджету. Значну частину прибутку банк спрямовує на благодійність і підтримку ЗСУ: загалом ця сума сягнула вже понад 116 млн грн.

"Банк ретельно виконує всі рекомендації, які надає Національний банк України. Останнім часом дії національного регулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках. Зокрема це стосується й врегулювання щодо так званого гемблінгу", — розповіли у банку КОНКОРД.

У заяві зазначається, що банк підтримує дії Правління НБУ і готовий виконувати всі умови та дотримуватись всіх правил, створених регулятором задля стабільної роботи фінансової системи України.

Нагадаємо, напередодні інформацію про нібито позбавлення банку КОНКОРД ліцензії поширили телеграм-канали, які СБУ пов’язує з інформаційними операціями ФСБ.