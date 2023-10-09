Россия больше не получит от Украины авторские выплаты за музыку: вопросом занялся Верховный Суд

Одно решение уже опубликовано в судебном реестре, еще одно – на подходе

Украина прекращает выплаты роялти и платежи за авторские права в Россию. Уже вторая украинская радиостанция пытается остановить такую практику через суд. Речь идет о признании недействительным соглашения с российской компанией "ОЛЛ Мюзик Паблишинг", с которой взаимодействовало украинское предприятие "Світова музика".

Соответствующее постановление Верховного Суда Украины обнародовано в реестре. Так, российская "ОЛЛ Мюзик Паблишинг" заявляла себя правообладателем музыкальных произведений большого количества артистов на территории Украины, в частности, музыкального каталога Kobalt Music, которым пользуются радиостанции. Однако подобные платежи приводят к вымыванию средств из Украины на спонсирование войны, которую ведет РФ.

Радиостанции "Хит FM" уже удалось в судебном порядке остановить попытку российской "ОЛЛ Мюзик Паблишинг" и украинской "Світової музики" взыскать средства с отечественных радиовещателей в пользу россиян. Еще одна радиостанция – "Мелодия FM" – тоже подала иск. Судебное заседание назначено на 11 октября.

Как рассказала директор "Мелодии FM" Татьяна Фролова, радиостанция рассчитывает на положительное решение суда. "Наши коллеги из "Хит FM" успешно прошли этот непростой путь, защитив свои интересы. Поэтому мы тоже надеемся, что суд и в нашем случае будет на стороне Украины, а значит справедливости", – отметила Фролова.

Она добавила, что постановление по "Хит FM" уже опубликовано в судебном реестре, и суд должен учесть это при рассмотрении второго дела. "Мы надеемся, что суд не отменит свои же решения, которые были приняты в соответствии с требованиями закона, потому что каждый имеет право на защиту своего нарушенного права или законного интереса, а если говорить в целом, то о каком бы вещателе не шла речь, мы должны так или иначе остановить денежный поток в страну агрессора", – подчеркнула Фролова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд украинских радиостанций оказался в шаге от закрытия через суды, устроенные компанией "Світова музика". Фирма еще с 2020 года обращается в суд с исками против отечественных радиостанций и провайдеров за компенсацию за использование иностранных, не российских музыкальных произведений.

"Світова музика" заявляет, что на основании лицензионного договора представляет в Украине произведения иностранных исполнителей через российское "Олл мюзик паблишинг" и производит отчисления средств, полученных с территории Украины за использование этих произведений. Фактически, такие выплаты идут в пользу страны-агрессора.