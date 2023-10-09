Росія більше не отримає від України авторські виплати за музику: питанням зайнявся Верховний Суд

Одне рішення вже опубліковано в судовому реєстрі, ще одне – на підході

Україна припиняє виплати роялті та платежів за авторські права до Росії. Вже друга українська радіостанція намагається зупинити таку практику через суд. Йдеться про визнання недійсною угоди з російською компанією "ОЛЛ Мюзік Паблішинг", з якою взаємодіяло українське підприємство "Світова музика".

Відповідну постанову Верховного Суду України оприлюднено у реєстрі. Так, російська "ОЛЛ Мюзік Паблішинг" заявляла себе правовласником музичних творів великої кількості артистів на території України, зокрема, музичного каталогу Kobalt Music, яким користуються радіостанції. Однак подібні платежі призводять до вимивання коштів з України на спонсорування війни, яку веде РФ.

Радіостанції "Хіт FM" уже вдалося в судовому порядку зупинити спробу російської "ОЛЛ Мюзік Паблішинг" та української "Світової музики" стягнути кошти з вітчизняних радіомовників на користь росіян. Ще одна радіостанція – "Мелодія FM" – теж подала позов. Судове засідання призначене на 11 жовтня.

Як розповіла директорка "Мелодії FM" Тетяна Фролова, радіостанція розраховує на позитивне рішення суду. "Наші колеги з "Хіт FM" успішно пройшли цей непростий шлях, захистивши свої інтереси. Тому ми теж сподіваємось, що суд і в нашому випадку буде на стороні України, а відтак справедливості", – зазначила Фролова.

Вона додала, що постанова стосовно "Хіт FM" вже опублікована в судовому реєстрі, і суд має врахувати це при розгляді другої справи. "Ми сподіваємось, що суд не скасує свої ж рішення, які були прийняті відповідно до вимог закону, бо кожен має право на захист свого порушеного права або законного інтересу, а якщо говорити в цілому, то про якого б мовника не йшлося, ми повинні так чи інакше зупинити грошовий потік до країни агресора", – наголосила Фролова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка українських радіостанцій опинилась за крок до закриття через суди, влаштовані компанією "Світова музика". Фірма ще з 2020 року звертається до суду із позовами проти вітчизняних радіостанцій та провайдерів за стягнення компенсації за використання іноземних, не російських музичних творів.

"Світова музика" заявляє, що на підставі ліцензійного договору представляє в Україні твори іноземних виконавців через російське "Олл мюзік паблішинг" та здійснює відрахування коштів, отриманих з території України за використання цих творів. Фактично такі виплати йдуть на користь країни-агресора.