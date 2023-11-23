Пришел в парламент, чтобы решать свои бизнес-вопросы, — СМИ о депутате Сергее Лабазюке

Недавно народному депутату Сергею Лабазюку предъявили подозрение, ведь сотрудники НАБУ и САП обнаружили, что депутат предпринял попытку подкупа главы Госагентства по восстановлению Мустафы Найема. Однако, как пишут ФАКТЫ, депутат Лабазюк – не единственный пример тех, кто идет в Раду для решения собственных бизнес-вопросов.

Восстановление Украины, чья инфраструктура серьезно пострадала от агрессии России, является важной составляющей для обеспечения устойчивого и успешного настоящего и будущего всех граждан. Однако, с точки зрения некоторых лиц и владельцев бизнес-холдингов, восстановление — это потенциальная возможность получить лакомые кусочки в виде договоров подряда на миллиарды гривен. Такую возможность в восстановлении усмотрел и народный депутат Сергей Лабазюк, обратившийся к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это нардеп и миллионер пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда, а дальше для согласования дальнейших договоренностей привлек директора компании, пишет издание ФАКТЫ.

"После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил разоблачителю — топ-должностному лицу Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. долл. США. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке", — рассказал Сергей Рокунь, детектив НАБУ.

Как пишут журналисты издания, в рейтинге самых богатых украинцев издания Forbes Сергей Лабазюк занял 65-е место с активами на сумму 165 млн долларов. Главный актив народного депутата, уже третий раз избранного в парламент, — компания Vitagro с земельным банком 80 тыс. гектаров. Интересно, что народный депутат неоднократно засветился в разных скандалах: получение из госбюджета компенсации за аренду жилья или гостиничного номера в Киеве, голосование за "диктаторские законы" во время Революции Достоинства, коррупционный скандал в 2014 году, связанный с продажей компанией депутата стройматериалов, принадлежащих государству. А в 2016 году Лабазюк совершил избиение сотрудника СБУ: он нанес тяжелые черепно-мозговые травмы работнику ведомства, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. Тогда СБУ расследовала деятельность Лабазюка, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

"Не исключено, что и раньше Сергей Лабазюк пользовался не всегда прозрачными и законными методами одержания победы в тендерах. Неудивительно, что и в этом году народный депутат решил "мотивировать" госслужащих, предложив главе Госагентства по восстановлению Мустафе Найему средства за "решение вопроса" с подрядом на ремонты и строительство объектов инфраструктуры", — говорится в статье издания ФАКТЫ.

Журналисты также перечислили несколько других громких кейсов незаконной деятельности депутатов в 2023 году, разоблаченных благодаря действиям детективов НАБУ. К примеру, 10 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Ярославу Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. В конце октября 2023 года НАБУ и САП объявили действующему народному депутату о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 гектаров. Речь идет о депутате Роберте Горвате. А 21 ноября в НАБУ сообщили еще об одном кейсе: народный депутат Украины, член комитета по вопросам антикоррупционной политики (как сообщило издание, говорится об Андрее Одарченко) предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. долларов. В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили нардепа из группы "За Майбутнє" Сергея Лабазюка во время передачи взятки.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало детализированные материалы по делу о подозрении главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жори, которые подозреваются в хищении 62 млн гривен.