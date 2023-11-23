Прийшов до парламенту, щоб вирішувати свої бізнес-питання, — ЗМІ про депутата Сергія Лабазюка

Нещодавно народному депутату Сергію Лабазюку пред’явили підозру, адже співробітники НАБУ і САП виявили, що депутат здійснив спробу підкупу голови Держагентства з відновлення Мустафи Найєма. Проте, як пишуть ФАКТИ, депутат Лабазюк – не єдиний приклад тих, хто іде в Раду за вирішенням власних бізнес-питань.

Відбудова України, чия інфраструктура серйозно постраждала від агресії рф, є важливою складовою для забезпечення сталого та успішного сучасного й майбутнього усіх громадян. Проте, з точки зору деяких осіб та власників бізнес-холдингів, відбудова — це потенційна можливість отримати ласі шматочки у вигляді договорів підряду на мільярди гривень. Таку можливість у відновленні вгледів і народний депутат Сергій Лабазюк, який звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це нардеп та мільйонер пообіцяв "винагороду" у розмірі 3−5% від вартості кожного підряду, а далі для узгодження подальших домовленостей залучив директора компанії, пише видання ФАКТИ.

"Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу — топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській скриньці", — розповів Сергій Рокунь, детектив НАБУ.

Як пишуть журналісти видання, у рейтингу найбагатших українців видання Forbes Сергій Лабазюк посів 65-те місце з активами на суму 165 млн доларів. Головний актив депутата, що вже третій раз обраний до парламенту, — компанія Vitagro із земельним банком 80 тис. гектарів. Цікаво, що народний депутат неодноразово засвітився у різних скандалах: отримання з держбюджету компенсації за оренду житла або готельного номера в Києві, голосування за "диктаторські закони" під час Революції Гідності, корупційний скандал у 2014 році, пов'язаний із продажем компанією депутата будматеріалів, що належать державі. А в 2016 році Лабазюк вчинив побиття співробітника СБУ: він завдав тяжких черепно-мозкових травм працівнику відомства, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків. Тоді СБУ розслідувала діяльність Лабазюка, який підозрювався у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

"Не виключено, що й раніше Сергій Лабазюк користувався не завжди прозорими та законними методами отримання перемоги у тендерах. Тож не дивно, що й цього року народний депутат вирішив "мотивувати" держслужбовців, запропонувавши голові Держагентства з відновлення Мустафі Найєму кошти за "вирішення питання" з підрядом на ремонти й будівництво об’єктів інфраструктури", — йдеться у статті видання ФАКТИ.

Журналісти також перелічили кілька інших гучних кейсів незаконної діяльності депутатів 2023 року, що були викриті завдяки діям детективів НАБУ. Наприклад, 10 жовтня 2023 року НАБУ та САП повідомили народному депутату України Ярославу Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Наприкінці жовтня 2023 року НАБУ та САП оголосили чинному народному депутату про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 гектарів. Йдеться про депутата Роберта Горвата. А 21 листопада в НАБУ повідомили про ще один кейс: народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики (як повідомило видання, йдеться про Андрія Одарченка) пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. доларів. В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка під час передачі хабаря.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро опублікувало деталізовані матеріали в справі про підозру голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі, які підозрюються в розкраданні 62 млн гривень.