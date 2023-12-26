Укр

На АЗК SOCAR появилась возможность пополнения карты наличными до 350 тыс грн

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
На АЗК SOCAR появилась возможность пополнения карты наличными до 350 тыс грн Новость обновлена 26 декабря 2023, 11:36

SOCAR и IPay в сотрудничестве с MasterCard внедрили услугу пополнения наличными карты любого банка Украины на всех АЗК SOCAR

Впервые в Украине пополнить карту на кассах АЗК SOCAR можно сразу на сумму до 50 тыс. грн с идентификацией в Дії. Без идентификации максимальная сумма пополнения карты – 5 тыс. грн. Максимальная сумма пополнения в месяц составляет 350 тыс. грн. До 31 января 2024 года действует акционная комиссия 5 грн, независимо от суммы пополнения.

Новая услуга пригодится, если вам нужно перевести деньги на карту другому человеку или пополнить собственную карту.

Напомним, что в 11 областях Украины расположены 57 АЗК SOCAR, где клиенты могут воспользоваться услугами с удобной инфраструктурой: маркеты, рестораны, туалеты (в том числе инклюзивные), Wi-Fi, телефон, зарядки для гаджетов.

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