На АЗК SOCAR появилась возможность пополнения карты наличными до 350 тыс грн

SOCAR и IPay в сотрудничестве с MasterCard внедрили услугу пополнения наличными карты любого банка Украины на всех АЗК SOCAR

Впервые в Украине пополнить карту на кассах АЗК SOCAR можно сразу на сумму до 50 тыс. грн с идентификацией в Дії. Без идентификации максимальная сумма пополнения карты – 5 тыс. грн. Максимальная сумма пополнения в месяц составляет 350 тыс. грн. До 31 января 2024 года действует акционная комиссия 5 грн, независимо от суммы пополнения.

Новая услуга пригодится, если вам нужно перевести деньги на карту другому человеку или пополнить собственную карту.

Напомним, что в 11 областях Украины расположены 57 АЗК SOCAR, где клиенты могут воспользоваться услугами с удобной инфраструктурой: маркеты, рестораны, туалеты (в том числе инклюзивные), Wi-Fi, телефон, зарядки для гаджетов.