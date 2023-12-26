На АЗК SOCAR з’явилась можливість поповнення картки готівкою до 350 тис грн

SOCAR та IPay у співпраці з MasterCard впровадили послугу поповнення готівкою картки будь-якого банку України на всіх АЗК SOCAR

Вперше в Україні поповнити картку на касах АЗК SOCAR можна одразу на суму до 50 тис грн з ідентифікацією в Дія. Без ідентифікації максимальна сума поповнення картки – 5 тис. грн. Максимальна сума поповнення на місяць складає 350 тис грн. До 31 січня 2024 року діє акційна комісія 5 грн, незалежно від суми поповнення.

Нова послуга стане в нагоді, якщо вам потрібно переказати гроші на картку іншій людині або поповнити власну картку.

Нагадаємо, що в 11 областях України розташовані 57 АЗК SOCAR, де клієнти можуть скористатися послугами із зручною інфраструктурою: маркети, ресторани, вбиральні (зокрема інклюзивні), Wi-Fi, телефон, зарядки для гаджетів.