"Слава России и Путину!" В Днепре закрасили автографы вандалов и сделали только хуже (фото)

Кто именно разукрасил памятные знаки установят правоохранители

В Днепре неизвестные "поиздевались" над двумя памятниками и остановкой, разрисовав их пророссийскими лозунгами.

Инцидент произошел несколькими днями ранее на территории жилого массива Красный Камень. Как сообщает Открытый, вандалы написали лозунги "Слава России" и "Слава советскому кино" на памятнике 152-й стрелковой дивизии, а также на Кодакской паланке. Не прошли и мимо остановок, где отличились пророссийскими лозунгами на скамейках.

В тот же день на Монументе бойцам, которые в 1943 году форсировали Днепр, появились лозунги "СССР живой" и "Слава России". Отмечается также, что как на памятных знаках, так и на остановке неизвестные "вспомнили" советского актера Василия Ланового. А на задней части мемориала Кодакская паланка был нарисован лозунг "УССР + РФ = СССР + Путин слава".

В Днепре неизвестные разрисовали памятник

Несколько дней эти надписи "резали" глаз прохожим и вот в четверг, 2 декабря, небезразличные жители города зарисовали надписи, прославляющие Россию, черной краской, очевидно из баллончика. Об этом на своей странице в соцсети написал Андрей Никитин, отметив, что зарисованная "абы как" была исключительно политическая составляющая лозунгов.

"Добрые люди закрасили политическую часть. Закрасили как могли...

Имею только одно мнение на этот счет: "Хрен редьки не слаще". Теория разбитых окон, как она есть…», — написал он, добавив несколько фото.

Остановка в Днепре, где зарисовали лозуги о России

Днепр, "Красный камень", скамейки с надписями о России

Напомним, как неизвестные в Кракове осквернили памятник Пилсудскому: разрисовали краской из баллончика в цвета украинского флага и оставили у подножия монумента плакат с надписью на украинском языке.