Днепропетровщина стала гуманитарным хабом для четырех других областей - ОП

С начала войны Днепропетровщина стала гуманитарным хабом, который поддерживает Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, из Днепра во фронтовые регионы было направлено более 109 000 пищевых наборов – их обеспечивает склад упаковки гуманитарной помощи при штабе областной военной администрации.

"Здесь очень эффективно построена логистика. Такими темпами Днепропетровщина сможет обеспечить большинство фронтовых регионов", – комментирует Тимошенко.

Еще один центр помощи в Днепре – Координационный штаб волонтеров города, где ежедневно работают сотни людей.

"Каждый день люди приходят сюда, чтобы собрать помощь бойцам и вынужденным переселенцам. Днепряне – крутые! В штабе царит единство, четкость, желание помочь. За время войны Укрзализныцей в город передано 4000 тонн гуманитарной помощи из западной Украины", — сказал он.

Ранее Тимошенко сообщил, что на автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа, а на трассе Киев-Чоп производится ремонт.