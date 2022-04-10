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Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом для чотирьох інших областей

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом для чотирьох інших областей Новина оновлена 10 квітня 2022, 10:30

З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом, який підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області, заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, з Дніпра до фронтових регіонів було направлено понад 109 000 харчових наборів — їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при штабі обласної військової адміністрації.

"Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів", — коментує Тимошенко.

Ще один осередок допомоги у Дніпрі – Координаційний штаб волонтерів міста, де щоденно працюють сотні людей.

"Кожного дня люди приходять сюди, щоб зібрати допомогу бійцям та вимушеним переселенцям. Дніпряни – круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти. За час війни Укрзалізницею в місто передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України", — сказав він.

Раніше Тимошенко повідомив, що на автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа, а на трасі Київ-Чоп проводиться ремонт.

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