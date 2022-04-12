Укр

На Днепропетровщине с начала войны возобновили работу 20 крупных промышленных производств

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
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На Днепропетровщине с начала войны возобновили работу 20 крупных промышленных производств Новость обновлена 12 апреля 2022, 09:43

В Днепропетровской области работают 20 крупных промышленных предприятий, из них 14 – металлургические. Так, возобновил работу прокатный цех одного из металлургических заводов области, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОВА.

Цех стоял в простое с начала года из-за ремонтных работ. Там были обновлены производственные мощности.

"Сейчас уже получили заказы от украинских предприятий. Начали производить продукцию. Есть все необходимые материалы, энергетические ресурсы", – отметил начальник производственного цеха Михаил.

В настоящее время мощности предприятия загружены на 100%.

По словам заместителя директора предприятия Дениса, в цех вышли все рабочие. Они работают в три смены.

"Решаем все необходимые логистические вопросы. Заготовки получаем от других предприятий региона. Работаем с ними в тесной кооперации", – отметил заместитель руководителя предприятия.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что большинство крупных предприятий в Запорожье уже также возобновили работу.

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