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На Дніпропетровщині з початку війни відновили роботу 20 великих промислових виробництв

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Дніпропетровщині з початку війни відновили роботу 20 великих промислових виробництв Новина оновлена 12 квітня 2022, 09:43

У Дніпропетровській області працюють 20 великих промислових підприємств, з них 14 – металургійні. Так, відновив роботу прокатний цех одного з металургійних заводів області, повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА.

Цех стояв у простої з початку року через ремонтні роботи. Там було оновлено виробничі потужності.

"Нині уже отримали замовлення від українських підприємств. Почали випускати продукцію. Маємо усі необхідні матеріали, енергетичні ресурси", – зазначив начальник виробничого цеху Михайло.

В даний момент потужності підприємства завантажені на 100%.

За словами заступника директора підприємства Дениса, до цеху вийшли усі робітники. Вони працюють у три зміни.

"Вирішуємо усі необхідні логістичні питання. Заготовки отримуємо від інших підприємств регіону. Працюємо із ними у тісній кооперації", — зазначив заступник керівника підприємства.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що більшість великих підприємств у Запоріжжі вже також відновила роботу.

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