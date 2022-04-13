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"Ракетный террор" Днепропетровской области добрался до заброшенной мельницы - Резниченко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Ракетный террор" Днепропетровской области добрался до заброшенной мельницы - Резниченко Новость обновлена 13 апреля 2022, 10:33

В Днепропетровской области в результате российского ракетного удара разрушена заброшенная мельница, которая не представляла из себя никакой стратегической ценности. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко иронично назвал такие действия российских войск "миссией по популяризации украинской мельницы".

"Регулярные "прилёты" в нашу область окрестили "ракетным террором". Звучит гордо, хотя мне это начинает напоминать какую-то бесцельную хренотень. Зачем бить по полузаброшенным фермам и нерабочим скучающим мельницам — ума не приложу. Техники военной там не было и нет. Ни внутри, ни снаружи", — недоумевает Резниченко.

Причин таких невыборочных бомбардировок, по его мнению, может быть несколько: "то ли ракеты у них кривые, то ли, бл…, ветром их сносит, то ли карты старые (вероятно, советские)".

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области возобновил работу прокатный цех одного из металлургических предприятий.

Теги:
#Война #Днепропетровская область #Мельница #Валентин Резниченко #россия оккупант
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