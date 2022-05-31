76 раненых детей из горячих точек получают лечение на Днепропетровщине

С начала широкомасштабной войны с государством-террористом россией Днепропетровская область приняла 76 раненых детей из зоны боевых действий: Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. О лечении маленьких пациентов рассказали в пресс-службе Днепропетровской военной администрации.

"Продолжаем принимать раненых детей из горячих точек. Есть все, чтобы им помочь. Сейчас в больницах области остается 8 маленьких пациентов, 2 – тяжелые. Врачи от них не отходят", — сказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Почти у каждого маленького пациента были зафиксированы осколочные травмы и сложные переломы. Один из пациентов – трехлетний Денис. В результате обстрела российской армии ребенок получил осколочные ранения всего тела. Его вместе с мамой доставили в Днепр из Изюмского района Харьковской области.

"Когда бежали в укрытие, возле свекрови и моего младшего сына Дениса разорвался снаряд. Помню черный дым и крики. Других родственников тоже задело. Как могла всем раненым, оказала первую помощь. Чуть позже муж пошел в колодец за водой. Его накрыло вражеским снарядом – погиб", – рассказала мама Дениса Полина.

Семья укрывалась в соседском погребе до следующего утра. Украинские военные помогли с эвакуацией и пообещали похоронить мужа Полины.

В Днепре маленького Дениса прооперировали. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Сейчас он нормально себя чувствует: играет, общается, ест.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве планируют открыть новый корпус Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".