Ушел из больницы и не вернулся: в Днепре третий день ищут мальчика-подростка

Правоохранители уже осмотрели вокзалы, автостанции и заброшенные здания

В Днепре объявлен в розыск 16-летний Максим Стрельников, — парень вышел из больницы еще 13 августа, и его местоположение до сих пор не установлено.

По состоянию на утро 15 августа полиция уже третий день продолжает поиски. Фото и особые приметы подростка опубликовала пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что утром 13 августа Максим вышел из больницы в Центральном районе Днепра и не вернулся.

Сейчас его разыскивает порядка 40 сотрудников ювенальной превенции и уголовного розыска Днепровского районного управления полиции. Уже отработали вокзалы, заброшки, автостанции и места большого скопления людей, и поиски продолжаются.

Максим Стрельников имеет худощавое телосложение, около 172 сантиметров роста, серые глаза, подстрижен налысо. Сзади на левой голени у него есть небольшой шрам.

Ушел он в темно-синих шортах, серой футболке и черной кепке.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Максима Стрельникова, просим сообщить по телефонам (096) 884 83 94, (098) 276 86 94 или 102

Максим Стрельников

Как сообщал "Телеграф", на днях на Днепропетровщине мальчик-подросток пытался покончить с собой, — спасло его лишь чудо.