Пішов із лікарні та не повернувся: у Дніпрі третій день шукають хлопчика-підлітка

Правоохоронці вже оглянули вокзали, автостанції та покинуті будівлі

У Дніпрі оголошено в розшук 16-річного Максима Стрельникова, — хлопець вийшов з лікарні ще 13 серпня, і його місцезнаходження досі не встановлено.

Станом на ранок 15 серпня поліція вже третій день продовжує пошуки. Фото та особливі прикмети підлітка опублікувала прес-служба Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Зазначається, що вранці 13 серпня Максим вийшов із лікарні у Центральному районі Дніпра та не повернувся.

Наразі його розшукує близько 40 співробітників ювенальної превенції та карного розшуку Дніпровського районного управління поліції. Вже відпрацювали вокзали, покинуті будівлі, автостанції та місця великого скупчення людей, і пошуки продовжуються.

Максим Стрельников має худорляву статуру, близько 172 сантиметрів зросту, сірі очі, підстрижений налисо. Ззаду на лівій гомілці він має невеликий шрам.

Пішов він у темно-синіх шортах, сірій футболці та чорній кепці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Максима Стрельникова, просимо повідомити за телефонами (096) 884 83 94, (098) 276 86 94 або 102

Максим Стрельников

Як повідомляв "Телеграф", днями на Дніпропетровщині хлопчик-підліток намагався накласти на себе руки, — врятувало його лише диво.