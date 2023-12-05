Главный военный госпиталь Днепра в 2014 году чуть не перешел под контроль России: как так вышло и при чем здесь Коломойский

Вместе с военным госпиталем отчуждали военные городки в Днепре, Харькове и Кременчуге

Военный госпиталь Днепра был основан уже более сотни лет назад, и сейчас он уже навсегда вписан в историю современной военной медицины, — ведь там с марта 2014 года и с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году осуществляется медицинское обеспечение эвакуации и лечения раненых. За значительный вклад в улучшение медицинского обслуживания военнослужащих, в 2017 году Днепровский военный госпиталь признан лучшим госпиталем Вооруженных Сил Украины, а в 2022 году клинический центр был награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. Однако история госпиталя могла быть гораздо более трагичной, поскольку он в 2014 году мог попасть под контроль российского ВТБ банка.

Эта история началась в 2007-2008 годах, когда между частным предприятием ООО "ПМЗ "Райвел" и Министерством обороны Украины был заключен договор об инвестировании и модернизации материально-технической базы госпиталя по ул. Комсомольской, 63. По условиям этого договора "Райвел" обязывался осуществить модернизацию военного госпиталя, а взамен получить часть зданий и сооружений госпиталя.

Однако согласно договору площадь зданий и сооружений должна была уменьшиться вдвое с 14,7 до 7,6 кв. м., в то время как остальную территорию госпиталя планировалось передать под коммерческую застройку. При этом при превышении суммы инвестиций свыше $4 млн по курсу НБУ Минобороны должно было компенсировать фирме стоимость затрат военным имуществом и деньгами.

"Райвел" очень быстро превысил оговоренный размер инвестиций путем передачи Департаменту здравоохранения Минобороны 12 реанимационных автомобилей и другого медицинского оборудования на сумму 47,58 млн грн. Еще в 2012 году департамент внутреннего аудита Минобороны обнаружил, что "Райвел" тогда поставил Минобороны реанимобили по завышенной цене, однако "в исполнение" договора должностными лицами Департамента здравоохранения Минобороны, при отсутствии решения Кабмина, было передано "Райвелу" здания и сооружения военных городков №7 в г. Днепропетровске, №№25, 183, 226 в г. Харькове и №№4, 19 в г. Кременчуг Полтавской области на общую сумму 41 363 000 гривен.

В дальнейшем "Райвелл" утвердил свое право собственности на имущество с помощью судебных решений: предприятие обращалось в суд и просило в судебном порядке признать свое право собственности на основании инвестдоговора с Минобороны. Попытки военной прокуратуры признать этот инвестиционный договор недействительным в 2008, 2010 и 2013 годах были безуспешными.

Окончательно признав за собой право собственности, "Райвелл" основную массу приобретенного имущества отчужил ООО "Украинский гостиничный менеджмент", а то, в свою очередь, передало часть имущества в ипотеку ПАО "ВТБ Банк" (неофициальное название — ВТБ Украина), а другую часть – казахскому БТА банку. Учредителем банка ВТБ Украина является российский ВТБ банк, более 60% акций которого контролируется правительством РФ. Российский ВТБ зашел на украинский рынок путем приобретения в 2006 году у Петра Порошенко банка "Мрия" и дальнейшего объединения с ВТБ Украина. Казахский БТА банк успел обратить взыскание на заложенное ему имущество еще в ноябре 2013 года, а российский ВТБ объявил о намерениях обратить взыскание на помещение военного госпиталя в самый разгар боев на востоке Украины летом 2014 года.

В случае перехода госпиталя в собственность российского банка могли быть катастрофические последствия для обороны Украины, из-за чего ситуацию в свои руки решила взять Днепропетровская областная государственная администрация, которую на тот момент возглавлял Игорь Коломойский. 18 июля 2014 года он как председатель Днепропетровской ОГА обратился к депутатам Верховной Рады с обращением, в котором отметил необходимость принятия неотложных мер по возвращению военного госпиталя в государственную собственность.

По результатам сотрудничества органов государственной власти разных уровней и ветвей в начале 2015 года Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области обратилось в суд с иском об истребовании военного госпиталя и других сооружений в пользу государства.

Благодаря совместным усилиям Днепропетровской ОГА и Фонда госимущества Украины при всестороннем содействии гражданского общества в октябре 2016 года Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в этом многолетнем судебном процессе и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанции, которыми не только истребовано в пользу государства здания и сооружения военного госпиталя, но полностью признан недействительным весь инвестиционный договор между Министерством обороны Украины и "Райвел". Это позволило не только истребовать военный госпиталь в пользу государства, но и открыть путь к возвращению сооружений военных городков в Днепропетровске, Харькове и Кременчуге, отошедших "Райвелу" по этому договору.

Это можно считать настоящим успехом, ведь нетрудно представить себе сценарий, при котором в самые критические моменты полномасштабного вторжения главное военное медицинское учреждение региона находилось под опосредованным контролем врага.