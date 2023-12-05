Головний військовий госпіталь Дніпра в 2014 році мало не перейшов під контроль Росії: як так вийшло та до чого тут Коломойський

Разом з військовим госпіталем відчужували військові містечка в Дніпрі, Харкові та Кременчуку

Військовий госпіталь Дніпра було засновано вже більше сотні років тому, і наразі він вже назавжди вписаний в історію сучасної військової медицини, — адже там з березня 2014 та з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році здійснюється медичне забезпечення евакуації та лікування поранених українських воїнів. За значний внесок у поліпшення медичного обслуговування військовослужбовців, у 2017 році Дніпровський військовий госпіталь визнано кращим госпіталем Збройних Сил України, а в 2022 році клінічний центр був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Однак історія госпіталя могла бути набагато трагічнішою, оскільки він у 2014 році міг потрапити під контроль російського ВТБ банку.

Ця історія почалася у 2007-2008 роках, коли між приватним підприємством ТОВ "ПМЗ "Райвел" та Міністерством оборони України було укладено договір про інвестування та модернізацію матеріально-технічної бази шпиталю на вул. Комсомольській, 63. За умовами цього договору "Райвел" зобов’язувався здійснити модернізацію військового госпіталю, а взамін отримати частину будівель та споруд госпіталю.

Однак згідно з договором площа будівель та споруд мала зменшитися вдвічі з 14,7 до 7,6 кв. м., у той час як решту території госпіталю планувалося передати під комерційну забудову. При цьому в разі перевищення суми інвестицій понад $4 млн по курсу НБУ Міноборони мало компенсувати фірмі вартість затрат військовим майном і грошима.

"Райвел" дуже швидко перевищив обумовлений розмір інвестицій шляхом передачі Департаменту охорони здоров’я Міноборони 12 реанімаційних автомобілів та іншого медичного обладнання на суму 47,58 млн грн. Ще у 2012 році департамент внутрішнього аудиту Міноборони виявив, що "Райвел" тоді поставив Міноборони реанімобілі по завищеній ціні, проте "на виконання" договору службовими особами Департаменту охорони здоров'я Міноборони, за відсутності рішення Кабміну, було передано "Райвелу" будівлі та споруди військових містечок № 7 у м. Дніпропетровську, №№25, 183, 226 у м. Харкові та №№4, 19 у м. Кременчук Полтавської області на загальну суму 41 363 000 гривень.

В подальшому "Райвел" затвердив своє право власності на майно за допомогою судових рішень: підприємство зверталося до суду і просило в судовому порядку визнати своє право власності на підставі інвестдоговору з Міноборони. Спроби військової прокуратури визнати цей інвестиційний договір недійсним у 2008, 2010 і 2013 роках були безуспішними.

Остаточно визнавши за собою право власності, "Райвел" основну масу набутого майна відчужив ТОВ "Український готельний менеджмент", а те, в свою чергу, передало частину майна в іпотеку ПАТ "ВТБ Банк" (неофіційна назва – ВТБ Україна), а іншу частину – казахському БТА банку. Засновником банку ВТБ Україна є російський ВТБ банк, більше 60% акцій якого контролює уряд РФ. Російський ВТБ зайшов на український ринок шляхом придбання у 2006 році у Петра Порошенка банку "Мрія" та подальшого його об’єднання з ВТБ Україна. Казахський БТА банк встиг звернути стягнення на заставлене йому майно ще у листопаді 2013 року, а російський ВТБ оголосив про свої наміри звернути стягнення на приміщення військового госпіталю в самий розпал боїв на сході України влітку 2014 року.

В разі переходу госпіталю у власність російського банку могли б бути катастрофічні наслідки для оборони України, через що ситуацію в свої руки вирішила взяти Дніпропетровська обласна державна адміністрація, яку на той момент очолював Ігор Коломойський. 18 липня 2014 року він як голова Дніпропетровської ОДА звернувся до депутатів Верховної Ради із зверненням, в якому зазначив про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо повернення військового шпиталю у державну власність.

За результатами співпраці органів державної влади різних рівнів та гілок на початку 2015 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області звернулось до суду із позовом про витребування військового госпіталю та інших споруд на користь держави.

Завдяки спільним зусиллям Дніпропетровської ОДА та Фонду держмайна України за всебічного сприяння громадянського суспільства у жовтні 2016 року Вищий господарський суд України поставив крапку у цьому багаторічному судовому процесі та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанції, якими не тільки витребувано на користь держави будівлі та споруди військового шпиталю, а й повністю визнано недійсним весь інвестиційний договір між Міністерством оборони України та "Райвел". Це дозволило не тільки витребувати військовий госпіталь у користь держави, а й відкрити шлях до повернення споруд військових містечок у Дніпропетровську, Харкові та Кременчуці, які відійшли "Райвелу" за цим договором.

Це можна вважати справжнім успіхом, адже неважко уявити собі сценарій, за якого б в найкритичніші моменти повномасштабного вторгнення головна військова медична установа регіону перебувала під опосередкованим контролем ворога.