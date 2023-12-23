Убивали бездомных и снимали на видео: в Днепре задержали банду подростков

Полиция задержала семь человек

В Днепре правоохранители задержали группу парней в возрасте от 14 до 19 лет по подозрению в жестоком убийстве бездомной женщины, покушения на убийство мужчины и ряде аналогичных преступлений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в ночь с 2 на 3 декабря группа подростков обнаружили бездомную женщину в заброшенной постройке, жестоко избили ее и нанесли многочисленные удары ножом. Вследствие этого потерпевшая умерла на месте.

В ту же ночь в другом здании они обнаружили бездомного мужчину и избили его, однако пострадавшему удалось сбежать и позвать на помощь. При этом есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

Во время проведения следственных действий полицейские установили, что действия подозреваемых мог координировать 23-летний мужчина, который отбывает срок по обвинению в убийстве и разбойном нападении.

"По имеющейся информации, общение между ним и задержанными происходило в общей группе в мессенджере, где пропагандировалось насилие и радикальные преступные действия. Туда же фигуранты сбрасывали видео совершенных преступлений", — говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны семь человек, из них двое пребывали в Донецкой области. Если вина подозреваемых будет доказана, они могут отправиться за решетку на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Как сообщалось ранее, на Днепропетровщине в городе Каменское мужчина избил свою больную сестру. От полученных травм женщина скончалась на месте.