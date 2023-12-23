Вбивали бездомних та знімали на відео: у Дніпрі затримали банду підлітків

Поліція затримала семеро людей

У Дніпрі правоохоронці затримали групу хлопців віком від 14 до 19 років за підозрою у жорстокому вбивстві бездомної жінки, замахи на вбивство чоловіка та низці аналогічних злочинів.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, в ніч з 2 на 3 грудня група підлітків виявила бездомну жінку в занедбаній споруді, жорстоко побили її та завдали численних ударів ножем. Внаслідок цього потерпіла померла на місці.

Тієї ж ночі в іншій будівлі вони виявили бездомного чоловіка і побили його, проте потерпілому вдалося втекти та покликати на допомогу. При цьому є підстави вважати, що затримані можуть бути причетні до інших аналогічних злочинів.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що дії підозрюваних міг координувати 23-річний чоловік, який відбуває термін за звинуваченням у вбивстві та розбійному нападі.

"За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося у загальній групі в месенджері, де пропагувалося насильство та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео скоєних злочинів", — йдеться у повідомленні.

Наразі затримано семеро людей, з них двоє перебували на Донеччині. Якщо вина підозрюваних буде доведена, вони можуть вирушити за ґрати на строк від 10 до 15 років або довічно.

Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині у місті Кам’янське чоловік побив свою хвору сестру. Від одержаних травм жінка померла на місці.