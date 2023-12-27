Под Днепром неизвестный изрешетил легковушку из автомата: есть жертва (фото)

Полиция уже разыскивет нападавшего

На трассе в Днепропетровской области неизвестный мужчина в балаклаве расстрелял автомобиль. В области введена специальная полицейская операция, в частности, и в Кривом Роге.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области. На место преступления выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа.

Об инциденте, который произошел на трассе Н-31 Днепр — Кобеляки — Решетиловка, сообщили в полицию около 18:00. По словам очевидцев, на дорогу выскочил мужчина в балаклаве и открыл огонь по белому автомобилю марки Volkswagen. По предварительной версии правоохранителей, авто расстреляли из автомата с глушителем. На фото с места происшествия можно заметить, что на водительской двери и левой пассажирской двери больше 10 входных отверстий.

Водитель автомобиля погиб на месте, а нападавший скрылся в неизвестном направлении. Для поимки злоумышленника привлечены все службы полиции.

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