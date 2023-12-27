Під Дніпром невідомий зрешетив легковик з автомата: є жертва (фото)

Поліція вже розшукає нападника

На трасі на Дніпропетровщині невідомий чоловік у балаклаві розстріляв автомобіль. В області запроваджено спеціальну поліцейську операцію, зокрема, і в Кривому Розі.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області. На місце злочину виїхали керівництво поліції та слідчо-оперативна група.

Про інцидент, який стався на трасі Н-31 Дніпро – Кобеляки – Решетилівка, повідомили у поліцію близько 18:00. За словами очевидців, на дорогу вискочив чоловік у балаклаві та відкрив вогонь по білому автомобілю марки Volkswagen. За попередньою версією правоохоронців авто розстріляли з автомата з глушником. На фото з місця події можна помітити, що на водійських дверях та лівих пасажирських дверях понад 10 вхідних отворів.

Водій автомобіля загинув на місці, а нападник втік у невідомому напрямку. Для затримання зловмисника залучено всі служби поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Кропивницькому загинув чоловік. Ймовірно, він підірвав себе двома гранатами у центрі міста.