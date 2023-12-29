Ракетный удар по Днепру: количество жертв выросло, у ребенка серьезные травы (фото)

Трое пострадавших в тяжелом состоянии из-за российского террора

Количество погибших в результате ракетной атаки на Днепр выросло. Среди жертв есть полицейский.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он опубликовал новые фото с мест прилета по городу.

Так, по состоянию на 13:00 известно, что из-за атаки на Днепр погибли шесть человек. Ранения и ушибы получили 28 человек, из них 17 находятся в медучреждениях, все остальные – на амбулаторном лечении. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, а у пострадавшего 1,5-летнего ребенка осколочные травмы лица.

Силы ПВО сумели сбить 18 российских ракет, которые выпустили россияне.

Две женщины, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь с родными. Поисковая операция спасателей завершена. На местах прилетов продолжают работать коммунальщики и другие спецслужбы — ликвидируют последствия ударов по городу и регистрируют повреждения.

"Кроме торгового центра и родильного, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили", — уточнил Лысак.

Что касается Днепропетровской области, то прилет ракеты зафиксирован в Новомосковске. Пострадали два человека, изуродованы 13 частных домов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская ракета попала в роддом в Днепре. В здании начался пожар.