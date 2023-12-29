Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла, у дитини серйозні трави (фото)

Троє постраждалих у тяжкому стані через російський терор

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Дніпро зросла. Серед жертв є поліцейський.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Він опублікував нові фото з місць прильоту містом.

Так, станом на 13:00 відомо, що через атаку на Дніпро загинули шестеро осіб. Поранення та забиті місця отримали 28 осіб, з них 17 перебувають у медустановах, решта – на амбулаторному лікуванні. Троє постраждалих у тяжкому стані, а у постраждалої 1,5-річної дитини осколкові травми особи.

Сили ППО зуміли збити 18 російських ракет, які випустили росіяни.

Дві жінки, які вважалися зниклими безвісти, вийшли на зв’язок із рідними. Пошукову операцію рятувальників завершено. На місцях прильотів продовжують працювати комунальники та інші спецслужби – ліквідують наслідки ударів по місту та реєструють ушкодження.

"Окрім торгового центру та пологового, у місті зруйновано вщент один приватний будинок, пошкоджено 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автомобілі", — уточнив Лисак.

Щодо Дніпропетровської області, то приліт ракети зафіксований у Новомосковську. Постраждали двоє людей, понівечено 13 приватних будинків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська ракета потрапила до пологового будинку в Дніпрі. У будівлі почалася пожежа.