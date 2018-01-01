Если вы хотите украсить свое жилище в новогодней тематике и создать особую атмосферу в доме, предлагаем вам сделать красочные и яркие бумажные гирлянды.

Если вы хотите украсить свое жилище в новогодней тематике и создать особую атмосферу в доме, но совсем нет на это времени, предлагаем вам сделать красочные и яркие бумажные гирлянды. Гирлянды можно повесить не только на елку, но и на окна, двери, стены и даже потолок. Да и сделать их очень просто. Даже ребенок с такой работой способен справиться. Создание новогодних гирлянд из бумаги - отличный способ быстро поменять интерьер комнаты без дополнительных затрат.