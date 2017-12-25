Владелец решил улучшить свой старый дом.

Архитектурная студия Bergmeisterwolf завершила в 2017 году пристройку к старому каменному дому, который находится на западном побережье озера Гарда, город Toscolano-Maderno, Италия, и используется для загородного отдыха. Владелец старого особняка, построенного еще в1680 году, пожелал увеличить площадь дома, улучшить его функциональность и оптимизировать связь между внутренними пространствами и большим садом. Новый одноэтажный дом выполнен из современных прочных материалов — окрашенного черного бетона и стекла. Текстурированная поверхность бетона эффектно дополняет гипсовые фасады главного здания.