Если вы столкнетесь с подобными постройками, разбросанными в швейцарских лесах, то наверняка подумаете, что это обычный дом.

Традиционные зеленые жалюзи, кружевные занавески — все так похоже на типичные альпийские шале. Если вы столкнетесь с подобными постройками, разбросанными в швейцарских лесах, то наверняка подумаете, что это обычный дом… А, может быть, нет? Ввести в заблуждение вас могут эти необычные бункеры. Эти особняки могут показаться небольшими швейцарскими виллами, но, на самом деле, это настоящие военные бункеры, замаскированные в лесу, чтобы не привлекать к себе внимание.