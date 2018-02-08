Готовим деревья к весне: плановая обрезка

От правильности выбора сроков обрезки, знания основных правил и использования хорошего секатора во многом зависит жизнедеятельность растений в дальнейшем, а также урожай будущего и последующих сезонов. Опытные садоводы испокон веков придерживаются следующего универсального правила: для повышения интенсивности роста побегов обрезание проводят в феврале-начале марта, для замедления отрастания – в конце марта – начале апреля. Проводят обрезку и в летний период – эта процедура отодвигает сроки цветения на будущий год, что актуально для некоторых культур, страдающих от поздних весенних заморозков, например, персика, абрикоса. У правильно обрезанных плодовых и ягодных культур продлевается срок жизни, а урожайность от сезона к сезону только растет.

Для герметизации открытых ран и ускорения формирования калюса срезы обязательно замазывают следующими составами: масляная краска, садовый вар (предпочтительнее). Также существует проверенный временем вариант самостоятельно приготовленной замазки – смешанные в пропорции 1:1 глина и коровяк, разведенные водой до густой консистенции. Обработанные таким способом раны полностью затянутся на 14-16 сутки после начала сокодвижения.

Для достижения хорошего результата следует придерживать правил обрезания.

1. Удалению подлежат все высохшие ветви.

2. Никогда не оставляйте на деревьях и кустарниках побеги с признаками заболеваний – это может привести к распространению болезни на все растение и весь сад.

3. При сильном загущении кроны удаляются самые старые ветви.

4. Ветки, растущие вниз, наименее продуктивны из-за минимальной освещенности, поэтому от них избавляются в первую очередь.

5. На старых деревьях обрезают все волчки и жировые побеги.

6. Непосредственно после обрезания проводят замазывание подготовленным составом.

7. При температуре ниже +5°С мероприятие не проводят.

8. Рекомендуется оставлять побеги, направленные вверх под углом от 45° до 65°.

9. Обрезание проводят в месте, расположенном выше формирующейся почки (1-2 см).

10. Ягодные и декоративные кустарники обрезают по общей схеме (кроме виноградной лозы), удаляя без сожалений все старые, отплодоносившие и отцветшие побеги, поскольку молодые ветви способны дать более товарный урожай ягод (количество, качество и размер) или обильнее цвести в будущем сезоне.

Грамотно проведенная обрезка сада – гарантия сезонного присутствия на вашем столе ягод и фруктов. При правильном уходе деревья, имеющие мощную и разветвленную корневую систему, могут прожить более 20 лет, радуя хозяев систематическим плодоношением.